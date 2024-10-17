Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    А нам это и нахуй упало.МИД Франции: Стра...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Задрали барыги когда уже нажрутся твари пидумывпют всякую хрень лишь бы цены поднять. Еще и с палмовым разбадяжат.В Объединении пот...
  • Геннадий Рыжов
    уничтожитьВ Курской области...

ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда в России

ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда в России

Центральный банк России отмечает признаки стабилизации на рынке труда. Об этом сообщают «Ведомости». По данным регулятора, в сентябре 2024 года в РФ наблюдалось замедление роста заработных плат и снижение темпов найма новых сотрудников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх