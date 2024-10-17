ЦБ увидел признаки охлаждения ситуации на рынке труда в России

Центральный банк России отмечает признаки стабилизации на рынке труда. Об этом сообщают «Ведомости». По данным регулятора, в сентябре 2024 года в РФ наблюдалось замедление роста заработных плат и снижение темпов найма новых сотрудников.
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