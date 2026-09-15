Гаити: один человек был убит и несколько других ранены, когда подозреваемые члены банды Кокорат Сан Рас и Гран Гриф напали на районы Мармон и Поль в Сен-Мишель-де-л'Аттале в департаменте Артибонит ранним утром.
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