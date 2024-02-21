ГАИ открывает охоту на пьяных водителей в Челябинской области

Южноуральцев предупредили о тотальных проверках на дорогах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие праздничные и выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.