Тайная подготовка прорыва в Курской области, необычный приказ Белоусова по F-16, ловушка для ВСУ: Главное за ночь и утро 8 августа

коллаж царьградаВчера 26K прочитали Тайная подготовка прорыва в Курской области велась при полном вовлечении администрации США - кто и как договаривался и каким образом Киев умудрился подставить Вашингтон и Европу? Необычный приказ Белоусова по F-16 вызвал недоумение.