коллаж царьградаВчера 26K прочитали Тайная подготовка прорыва в Курской области велась при полном вовлечении администрации США - кто и как договаривался и каким образом Киев умудрился подставить Вашингтон и Европу? Необычный приказ Белоусова по F-16 вызвал недоумение.
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