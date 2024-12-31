Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, блогер Сана Оша, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала об отношении ко второй супруге спортсмена, певице Анне Седоковой.