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Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

Первая жена баскетболиста Тиммы рассказала об отношении к Седоковой

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, блогер Сана Оша, на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказала об отношении ко второй супруге спортсмена, певице Анне Седоковой.

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