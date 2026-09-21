В Красногорске мужчина устроил стрельбу у магазина на Заводской

В Красногорске 20 сентября задержали мужчину 1987 года рождения, который после перепалки у магазина на Заводской улице несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего карабина.
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