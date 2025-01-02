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Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»

«Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана. Пусть у них все будет хорошо», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

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