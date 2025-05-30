БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как натовцы подталкивают Балтийский регион к войне

Как натовцы подталкивают Балтийский регион к войне

Сергей АНДРЕЕВ  В середине мая в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и ВМС Эстонии пытались заставить танкер JAGUAR, шедший под флагом Габона в порт России, войти в контролируемую натовцами акваторию.

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