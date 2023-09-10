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Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

Макрон отказался признавать новые власти Нигера и выводить французские войска с территории республики

Франция не будет выводить свои войска с территории Нигера, официальный Париж не признает пришедшее к власти в стране переходное правительство во главе с военными.

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