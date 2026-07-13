Комбриг ВСУ приказал солдатам убить двух братьев из-за жалобы жены на шум.В Киевской области бойцы 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская» ВСУ устроили жестокую расправу над двумя мирными жителями села Калиновка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии