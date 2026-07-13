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Царьград

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Зеленский подтвердил расправу военных ВСУ над двумя мирными жителями

Зеленский подтвердил расправу военных ВСУ над двумя мирными жителями

Комбриг ВСУ приказал солдатам убить двух братьев из-за жалобы жены на шум.В Киевской области бойцы 155-й отдельной механизированной бригады «Анна Киевская» ВСУ устроили жестокую расправу над двумя мирными жителями села Калиновка.

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