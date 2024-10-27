На Купянском направлении активизировались вражеские ДРГ - после нашего прорыва, который подтвердили даже в Раде, противник запустил очень большое количество различных диверсантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Белоусов сделает так, что всему миру будет страшно там швартоваться": Порты Одессы превращают в груду обломков
- Бригаду с "Абрамсами" встретили в Курской области: Русские показали, что происходит со "знаменитыми американцами"
- Уничтожение элитного спецназа Британии подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны
Свежие комментарии