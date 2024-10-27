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Политический вестник

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Уничтожение элитного спецназа Британии подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны

Уничтожение элитного спецназа Британии подтвердили. Русские воины разбили самых опасных спецов Короны

На Купянском направлении активизировались вражеские ДРГ - после нашего прорыва, который подтвердили даже в Раде, противник запустил очень большое количество различных диверсантов.

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