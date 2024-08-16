Почему нынешний формат СВО надо пересматривать

Выбирая концепцию проведения СВО, Москва надеялась, что ей удастся удержать украинский конфликт в рамках проведения ограниченной военной операции, и задействовать при этом далеко не все свои Вооружённые силы.
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