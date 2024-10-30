Комнатное растение Бегония (Begonia)

Бегонии делят на четыре группы: клубневые, красивоцветущие, лиственные и кустарниковые. Клубневые бегонии пригодны и для содержания в комнате, и для высадки в открытый грунт летом, для кустарниковых - характерен быстрый рост.
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