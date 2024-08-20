Холдинг VK Technology представляет VK Board, который заменит онлайн-доски Miro

Холдинг VK Technology представил новую бета-версию сервиса под названием "Доска объявлений ВКОНТАКТЕ", который призван заменить онлайн-доски Miro, которые будут недоступны россиянам после 12 сентября этого года.
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