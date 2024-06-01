«Немного бунтарка»: певица Нюша вспомнила, какой была в детстве

Певица Нюша вспомнила, какой была в детстве. По ее признанию, как и многие, у нее был внутренний протест, непокорность, но, по сравнению с окружающими, будущая знаменитость вела еще себя более-менее спокойно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии