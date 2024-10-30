Михаил Онуфриенко: Как правильно создавать революционную ситуацию?

Как правильно создавать революционную ситуацию?Накануне 1917.Агентами банкирского «интернационала» в царском правительстве являлись товарищ министра путей сообщения Юрий Владимирович Ломоносов, министр внутренних дел Протопопов, ещё три десятка чиновников второго разряда.
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