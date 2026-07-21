Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом Несмотря на эффективность работы ПВО, ущерб от украинских атак продолжает оставаться значительным Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом — Свободная Пресса — Атака БПЛА.
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