Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом Несмотря на эффективность работы ПВО, ущерб от украинских атак продолжает оставаться значительным Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом — Свободная Пресса — Атака БПЛА.