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Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом

Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом

Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом Несмотря на эффективность работы ПВО, ущерб от украинских атак продолжает оставаться значительным Федоров «умер» — но дело его живет: Беспилотники ВСУ атаковали Московский регион, Wildberries снова под прицелом — Свободная Пресса — Атака БПЛА.

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