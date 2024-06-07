«Буревестник», «Садовод» и «Кирюшкин Ключ» появились в Приморском крае

В Приморском переименовали несколько станций пригородных поездов. Девять остановок получили новые названия на направлениях от Уссурийска до Владивостока и Находки, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу правительства ПК.
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