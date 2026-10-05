Калужанин осужден на 17 лет за изнасилование и убийство 2002 года

Преступник, изнасиловавший и задушивший женщину в 2002 году, больше чем 20 лет избегал наказания, но суд в итоге дал ему 17 лет колонии строгого режимаВ марте 2002 года калужанин изнасиловал женщину и задушил ее шарфом, чтобы скрыть преступление.