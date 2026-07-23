👨🌾 Константинов обсудил с аграриями Красногвардейского района вопросы, актуальные в период режима ЧС Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил сельхозпредприятия района.
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👨🌾 Константинов обсудил с аграриями Красногвардейского района вопросы, актуальные в период режима ЧС Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил сельхозпредприятия района.