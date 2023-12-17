Вице-президент КХЛ Каменский: оставьте Овечкина, он обязательно перегонит Гретцки

Вице‑президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обязательно побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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