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«Заведите папку с любимыми селфи»: психоаналитик Рубцова, рассказала, как красиво получаться на фото

«Заведите папку с любимыми селфи»: психоаналитик Рубцова, рассказала, как красиво получаться на фото

Почему мы не нравимся себе на фото? Психолог Тори Хиггинс объясняет это теорией несоответствия. Фотографии часто подчеркивают физические черты, которых мы стесняемся, усиливая несоответствие между нашим реальным «я» (тем, как мы себя видим) и идеальным «я» (какими мы хотим быть).

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