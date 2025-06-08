«Заведите папку с любимыми селфи»: психоаналитик Рубцова, рассказала, как красиво получаться на фото

Почему мы не нравимся себе на фото? Психолог Тори Хиггинс объясняет это теорией несоответствия. Фотографии часто подчеркивают физические черты, которых мы стесняемся, усиливая несоответствие между нашим реальным «я» (тем, как мы себя видим) и идеальным «я» (какими мы хотим быть).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии