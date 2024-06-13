Конференция по восстановлению Украины или блатной дерибан?

«Все сидели, воблу ели, Друг на друга не глядели, Сруль, поддавши, падал на паркет» Таким куплетом из старинного одесского уголовного музона можно охарактеризовать атмосферу начавшейся в Берлине «Конференции по восстановлению Украины».