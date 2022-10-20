Янг и Мюррэй стали первой парой одноклубников, которые набрали по 20 очков и 10 передач в 1-м матче сезона НБА

Звездный дуэт «Атланты» Трэй Янг и Деджонте Мюррэй провел первый совместный матч в НБА. «Хоукс» в стартовой встрече регулярки одержали победу над «Рокетс» со счетом 117:107.
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