Наташа давно уже наша: зачем Орейро российское гражданство

Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя. Кто еще из западных. Наталия Орейро в российском посольстве в Аргентине Елена Кондратьева/ТАСС Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя.
Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя. Кто еще из западных. Наталия Орейро в российском посольстве в Аргентине Елена Кондратьева/ТАСС Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя.
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