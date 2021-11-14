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Наташа давно уже наша: зачем Орейро российское гражданство

Наташа давно уже наша: зачем Орейро российское гражданство

Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя. Кто еще из западных. Наталия Орейро в российском посольстве в Аргентине Елена Кондратьева/ТАСС Наталия Орейро получила российское гражданство — не первая и не последняя.

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