Эксперты: Создание российской игровой консоли может занять 10 лет и потребов...

Эксперты: Создание российской игровой консоли может занять 10 лет и потребовать миллиарды рублейОпрошенные “Коммерсантом” эксперты из игровой индустрии оценили перспективы и назвали возможные сроки создания российской игровой консоли.
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