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Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО

Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО

Молдавия вслед за Украиной переведет свою армию на стандарты НАТО. Планируют это в Кишиневе сделать к концу следующего года, говорится в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024–2034 годы.

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