Украинский президент Владимир Зеленский и американские политики полностью оторваны от реальности и не признают очевидную правду, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальных сетях.
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