AP: применением "Орешника" Россия подала сигнал Западу

Москва подает прямой сигнал Западу путем применения новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник". Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии