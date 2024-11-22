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AP: применением "Орешника" Россия подала сигнал Западу

Москва подает прямой сигнал Западу путем применения новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник". Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла.

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