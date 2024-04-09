Есть же у кого-то силы начинать день с велосипедной прогулки Моё уважение. Я к этому времени только кофе выпить успел.
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Есть же у кого-то силы начинать день с велосипедной прогулки Моё уважение. Я к этому времени только кофе выпить успел.