В Таиланде коноплю вернут в список наркотических средств и дадут только врачам

Таиланд реализует плана по возвращению каннабиса и гашиша в категорию наркотических веществ. Данные вещества не должны использоваться в рекреационных целях, постановил Комитет по контролю за незаконными наркотиками.
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