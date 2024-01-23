В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой

Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую ранее установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой для борьбы с беспрепятственным проникновением мигрантов в страну.
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