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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» предложил 45 млн евро за Ламина Камара. «Монако» хочет больше

« Челси » сделал официальное предложение о трансфере  Ламина Камара . Лондонский клуб предложил 45 миллионов евро за полузащитника « Монако », сообщает Фабрицио Романо.

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