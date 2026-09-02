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Царьград

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Путин открыл новый контейнерный терминал во Владивостоке за 8,6 млрд

Путин открыл новый контейнерный терминал во Владивостоке за 8,6 млрд

Президент РФ Владимир Путин открыл новый контейнерный терминал "Владивостокского морского порта Первомайский", инвестции которого составили 8,6 млрд рублей.

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