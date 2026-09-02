Путин открыл новый контейнерный терминал во Владивостоке за 8,6 млрд

Президент РФ Владимир Путин открыл новый контейнерный терминал "Владивостокского морского порта Первомайский", инвестции которого составили 8,6 млрд рублей.
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