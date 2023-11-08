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Небензя обвинил Киев в нарушении норм гуманитарного права при ударах по Донецку

Небензя обвинил Киев в нарушении норм гуманитарного права при ударах по Донецку

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил Киев в нарушении норм международного гуманитарного права после атаки по столице ДНР.

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