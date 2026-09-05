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Энциклопедия географа

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Как я вышла в город при пересадке в Шанхае и получила транзитную визу на 24 часа

Как я вышла в город при пересадке в Шанхае и получила транзитную визу на 24 часа

Путешествия с пересадками часто воспринимаются как неизбежное неудобство, особенно если речь идёт о долгих часах ожидания в незнакомом аэропорту.

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