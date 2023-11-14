Собянин сообщил об открытии нового комплекса онкобольницы в «Сколково» в 2025 году

Открытие лечебно-диагностического комплекса онкобольницы №62 в «Сколково» запланировано на 2025 год. Об этом 13 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства медицинского учреждения.
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