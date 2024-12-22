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В РФ обеспечат удаленные поселения интернетом с помощью стратосферных БПЛА

В РФ обеспечат удаленные поселения интернетом с помощью стратосферных БПЛА

В России запустили производство опытных образцов псевдоспутников. Это стратосферные беспилотники самолетного типа, которые по своим задачам сходны с орбитальными космическими аппаратами, но при этом функционируют на значительно более малой высоте.

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