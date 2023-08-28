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«ПСЖ» предложил 70+10 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» может купить Экитика ему на замену

«ПСЖ» предложил 70+10 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» может купить Экитика ему на замену

По информации журналиста Sky Флориана Плеттенберга, парижане сделали улучшенное предложение о трансфере француза – 70 млн евро и 10 млн евро достижимы бонусов.

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