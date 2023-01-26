Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию для юнармейцев

В рамках лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об истории образования, развития и структуре инженерных войск, о различной военной технике, которую применяют инженеры при выполнении задач, а также об участие инженерных войск в различных войнах.
В рамках лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об истории образования, развития и структуре инженерных войск, о различной военной технике, которую применяют инженеры при выполнении задач, а также об участие инженерных войск в различных войнах.
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