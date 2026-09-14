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Аргументы недели

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Поляки утверждают, что запросто победят Россию. Но толпой

Поляки утверждают, что запросто победят Россию. Но толпой

Заявление Сикорского: Польша «быстро победила бы» Россию в случае конфликта. Глава МИД Польши Радослав Сикорский сделал громкое заявление, допустив сценарий, при котором Польша и её союзники смогли бы одержать быструю победу в случае вооружённого конфликта с Россией.

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