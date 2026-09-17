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За рулем

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Новый семейный кроссовер от 2 865 000 рублей: на чем сэкономили?

Новый семейный кроссовер от 2 865 000 рублей: на чем сэкономили?

Семиместный автомобиль в России – не массовая история. Не последнюю роль играет цена: примерно от 4 млн рублей за кроссовер, а к минивэнам не подойти без 5 миллионов.

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