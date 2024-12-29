15 случаев из жизни, которые ясно дали людям понять, что сегодня не их день

У вас бывали такие дни, когда удача оказывалась не на вашей стороне и вдруг случалась какая-то неприятность: довольно мелкая, но способная по-крупному испортить настроение на весь оставшийся день? Произойти это может по самым разным причинам! Когда что-то неожиданно идет не по плану, так и хочется закричать: «Ну, за что?!»1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии