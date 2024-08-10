Блудливые жёны: что с ними делали русские

На Руси народ всегда порицал измены. Блудливых жён наказывали жёстче, чем неверных мужей. Древняя Русь Согласно Уставу Ярослава Мудрого, за измену жене мужчина должен был платить церкви штраф, размер которого определял князь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии