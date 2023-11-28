Госсекретарь США Блинкен хочет нормализации отношений Вашингтона с Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и попросил разрешения на визит своего помощника Джеймса О’Брайена в Баку для нормализации отношений между между Вашингтоном и Баку.
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