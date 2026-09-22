Минздрав Подмосковья внедрил ИИ для расшифровки 108,000 анализов

С февраля в приложении "Добродел здоровье" Московской области расшифровали более 108,000 анализов с помощью ИИ.
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