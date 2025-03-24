В Татарстане откроют пять новых центров для занятий настольным теннисом

В Татарстане откроют пять современных центров для настольного тенниса. Они появятся в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах в рамках Госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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