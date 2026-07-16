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Коротко о главном

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Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что погибшего при атаке Киева главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева представят к государственной награде посмертно, передает РИА Новости.

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