Погибшего главного инженера ЗАЭС Яковлева представят к госнаграде

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что погибшего при атаке Киева главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева представят к государственной награде посмертно, передает РИА Новости.
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