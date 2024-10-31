Хоккеисты «Факел Ямал» завершили арктическое дерби в Мурманске второй победой

Хоккеисты «Факела» 31 октября с разгромным счетом победили мурманскую «Арктику». Ямальские игроки одержали полный триумф в арктическом дерби, выиграв у соперника два матча подряд, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
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