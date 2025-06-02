Июнь 1945-го: к родным очагам стали возвращаться воины-победители

23 июня 1945 г. был издан один из самых ожидаемых фронтовиками, уставшими от войны и рвавшимися к родным очагам, государственных документов – закон «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии